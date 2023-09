Lazio-Atlético Madrid, probabili formazioni e dove vederla

La Lazio di Maurizio Sarri sfida l’Atlético Madrid di Simeone, questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, nella sfida valida per il girone E di UEFA Champions League. Biancocelesti, con soli tre punti in quattro giornate di Serie A, sono chiamati a rispondere alla sconfitta subita contro la Juventus lo scorso sabato; stesso discorso per l’Atlético, reduce dalla sconfitta esterna contro il Valencia. L’incontro sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252), e in streaming Mediaset Infinity, , Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri