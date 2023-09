Giovanni Stroppa rescinde con il Monza

Giovanni Stroppa rescinde il contratto con il Monza, in giornata la Cremonese lo annuncerà come successore di Ballardini.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto con Giovanni Stroppa.

Il Club augura a mister Stroppa le migliori soddisfazioni per il prosieguo professionale, ricordandolo sempre con stima e affetto per aver portato il Monza a una storica promozione in Serie A.