Uno degli obiettivi principali di mercato della Lazio è Mateo Retegui. Ma i biancocelesti devono fare attenzione, sono diversi i club che hanno puntato il giovane attaccante.

Lazio, Retegui nel mirino di Napoli e Juve

Non solo Lazio e Juventus seguono a distanza Mateo Retegui, sull’attaccante italo-argentino, è piombato anche il Napoli. La società partenopea, con Victor Osimhen vicino all’addio e Simeone e Raspadori pronti a valutare nuove strade, si ritroverà con un attacco semivuoto. Gli azzurri stanno valutando sul serio l’approccio al giocatore del Genoa.

Anche se la dirigenza del club di Aurelio De Laurentiis lavorerà per Retegui, non sarà semplice, si ritroveranno una lunga fila di pretendenti. Retegui è stato autore di una stagione in Serie A molto positiva, soprattutto per essere la prima esperienza considerando che è stato portato via dal Tigre, società calcistica argentina, dove è funziona tutto diversamente ed era necessario ambientarsi. L’attaccante del Genoa non è l’unico sulla lista della dirigenza partenopea, dove figurano anche David del Lille e Gimenez del Feyenoord.