Lazio, Baroni pensa a come sostituire Lazzari: le possibili alternative

Adam Marusic potrebbe tornare presto titolare, infatti, giocherà con il Montenegro durante la pausa nazionali e alla ripresa della Serie A sarà la prima alternativa per sostituire Lazzari, infortunato contro l’Empoli.

Lazio, le alternative per sostituire Lazzari

Una volta che Marusic sarà rientrato dalla Nazionale, Baroni deciderà quando impiegare e come utilizzarlo. Oppure, come spiega il “Corriere dello Sport”, Patric ha giocato come terzino destro nelle giovanili del Barcellona e con la Lazio contro la Lokomotiv Mosca nel 2021. Inoltre, il tecnico ha provato anche Gila, con Gigot-Romagnoli al centro e Patric spostato a centrocampo per emergenza. L’ultima opzione potrebbe essere quella di reintegrare Hysaj al posto di Lazzari.