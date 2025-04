Lazio – Bodø/Glimt, le probabili formazioni e dove vederla

Un solo risultato a disposizione della Lazio di Baroni: la vittoria. Si riparte dal vantaggio di due reti in favore del Bodø/Glimt. Nella gara d’andata decisive la doppietta di Saltnes. La gara dell’Olimpico, in programma giovedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; in streaming su Now e Sky Go.

Lazio – Bodø/Glimt, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

BODØ GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. All. Knutsen.