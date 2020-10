La Lazio batte 2-1 il Bologna grazie alle reti nel secondo tempo di Luis Alberto e Immobile. Nel finale per i felsinei accorcia De Silvestri ma non basta. Nel primo tempo Irrati, richiamato al Var, annulla un goal al Bologna.

La Lazio, dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, gestisce le forze e piega il Bologna per 2-1. Le scelte di Inzaghi danno vita ad un mini-turnover: a riposo Strakosha, Milinkovic-Savic e Luiz Felipe. A decidere la sfida ci pensano Luis Alberto e Immobile. Nel finale per il Bologna accorcia l’ex De Silvestri ma non basta.

Lazio-Bologna, la Moviola: il Var annulla il goal di Svanberg

L’ arbitro Irrati al 14′ annulla un goal di Svanberg per un fallo di Schouten su Leiva qualche attimo prima. Proteste rossoblù ma il contatto c’era. Al 35′ proteste della Lazio per una trattenuta leggera di De Silvestri su Immobile all’interno dell’area di rigore. Nel finale qualche protesta del Bologna per un contatto in area tra Parolo e Soriano.