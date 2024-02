Lazio, Brocchi: “Reja mi ha allungato la carriera. Il 26 maggio? E’ stato un premio ai 5 anni passati a Roma”

“Furono due i motivi principali. Il primo di carattere personale: se tu guardi i tabellini delle gare che ho giocato, ti accorgerai che ho fatto tante gare di livello importante: due semifinali Champions nel 2003, una semifinale nel 2007. Eppure molti facevano fatica a considerarmi parte di quelle vittorie. Sembrava sempre che i meriti fossero tutti di altri. Anche di chi giocava molto meno di me. Mi sono ritrovato in una situazione assurda, dove sembrava sempre che altri vincessero i trofei e io no. Quindi avevo voglia di cambiare, di vincere con una maglia diversa rispetto a quella del Milan. E poi, non so perché, ma la Lazio è una squadra che mi è sempre stata simpatica”.

Alla Lazio ha avuto quattro tecnici.