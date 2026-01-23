Lazio, che caos: Romagnoli vuole lasciare, tifosi e Sarri furiosi, Lotito prova a recuperare

La Lazio è nel caos più totale. Dopo la vendita di giocatori importanti, il presidente Lotito prova a colmare vuoti e lacune con nuovi giocatori, ma che non rispondono alle aspettative di allenatore e tifosi. Intanto, negli ultimi giorni, è nata una diatriba tra società ed Alessio Romagnoli.

Lazio, Romagnoli vuole andare via; Lotito prova a rimediare

Dal 2023 Claudio Lotito ha promesso ad Alessio Romagnoli un adeguamento ed un rinnovo di contratto ad hoc. Non è mai arrivato nulla, e oggi il difensore, stanco delle promesse non mantenute, ha chiesto la cessione. Intanto, l’ex Milan, ha anche ricevuto diverse offerte, tra le quali una dall’Arabia Saudita, dove il tecnico Mancini, che conosce bene, allena l’Al-Sabb e lo aspetterebbe nel suo club. L’Al-Sadd ha presentato anche un’offerta di 7,5 milioni di euro (+1 di bonus facilmente raggiungibile), ed un triennale da 6 milioni l’anno a Romagnoli. Una proposta che si presenta irrinunciabile, soprattutto in virtù delle promesse mai mantenute da parte della società.

La volontà di Romagnoli di lasciare i biancocelesti ha fatto infuriare tifosi e allenatore, tant’è che Lotito ha dovuto contrattaccare a Formello, per la sua posizione. Ieri ha raggiunto la società, è ha provato ricucire il rapporto con Romagnoli dopo 2 anni di stallo e tensioni sul rinnovo contrattuale. Il difensore non ha intenzione di cambiare idea, il vertice non è andato come voleva Lotito, oramai è tardi per riparare quello che si è rotto.