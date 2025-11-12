Lazio, Christos Mandas verso l’addio a gennaio

Il portiere della Lazio Christos Mandas continua ad essere insofferente verso il ruolo di dodicesimo assegnatogli da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha affidato il ruolo di titolare ad Ivan Provedel e, considerando i risultati grandiosi del portiere, difficilmente Mandas avrà lo spazio che desidera. L’estremo difensore greco a gennaio è pronto a partire.

Lazio, Mandas via a gennaio

Al momento gli agenti del portiere hanno fatto presente al presidente biancoceleste, Claudio Lotito, e al direttore sportivo Angelo Fabiani, la decisione di interrompere il rapporto. A Formello non c’è stata nessuna opposizione e non hanno trovato porte chiuse, la società biancoceleste è pronta a lasciar partire il giocatore per avere la possibilità di reinvestire il suo ricavato sul mercato in entrata considerando la forte necessità di coprire tanti spazi vuoti. Sul portiere ellenico, classe 2001, non mancano club interessati, ci sarebbe già pronto il Wolverhampton in Premier League a fare il primo passo.