Milan, pronti al rinnovo per Modric: in rossonero per un altro anno

Di
Anna Rosaria Iovino
-
46
serie a enilive 2025 2026: milan vs napoli
LUKA MODRIC DA INDICAZIONI AI COMPAGNI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan con Luka Modric in campo ha un’altra luce. I rossoneri non possono fare a meno del giocatore croato che ad oggi ha già speso 989 minuti in campo, ovvero 16 ore e mezzo con la maglia del Diavolo. Una vera forza della natura considerando che quest’anno ha spento le 40 candeline.

Milan, in primavera rinnovo a Modric

In estate Luka Modric ha firmato con i rossoneri per una sola stagione con opzione sul secondo anno e le premesse inducono all’ottimismo. Oggi il Milan ha intenzione di trattenerlo ancora a Milanello anche per il prossimo anno, tant’è che la dirigenza di Via Aldo Rossi è già a lavoro per ottenere il sì dal giocatore.

La decisione definitiva verrà presa soltanto a primavera, ma così stando le cose il prolungamento appare già una certezza. Il club ci crede, anche perché Modric vive benissimo a Milano. Oggi appare più probabile che la decisione sul prolungamento arrivi già nella primavera 2026, proiettando il croato verso un ruolo ancora centrale nella prossima annata, quella del 2027.

