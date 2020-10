Lazio, cinque calciatori non prenderanno parte al match contro il Bruges a causa del Covid-19

Tante assenze in casa Lazio, su alcune ombreggia il pericolo Covid-19. Immobile, Anderson, Lazzari, Pereira e Luis Alberto non sono partiti per il Belgio.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di 9 giocatori in vista del match di Champions League contro il Bruges di domani sera. I capitolini non avranno a disposizione: Leiva, Cataldi, Luiz Felipe, Escalante e Strakosha per problemi fisici, mentre, come riporta la Gazzetta dello Sport, Immobile, Anderson, Lazzari, Pereira e Luis Alberto non sono partiti per una probabile positività al Covid-19. In tal senso si attendono novità ufficiali dal club.

Intanto, pochi minuti fa, la squadra è partita dall’aeroporto di Fiumicino, questo l’elenco dei calciatori che raggiungeranno Bruges, presenti 5 ragazzi della primavera: Reina, Alia, Milinkovic, Marusic, Acerbi, Muriqi, Correa, Patric, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Hoedt, Furlanetto, Franco, Bertini, Pica, Czyz.