Il centrocampista della Lazio, Matias Vecino, è costretto a rinunciare alla convocazione con la nazionale uruguaiana a causa di un infortunio subito nel derby di domenica scorsa. Dopo essere entrato in campo nel secondo tempo, l’uruguaiano ha riportato una lesione al gluteo, come rilevato dagli esami a cui si è sottoposto. Sarà quindi assente durante la pausa internazionale e mira a recuperare per il match successivo contro la Salernitana.

Lazio, Lazzari in Nazionale, Marusic out

Nel frattempo, Marusic non risponderà alla chiamata del Montenegro a causa di un problema alla caviglia. Altri giocatori biancocelesti come Hysaj e Lazzari saranno invece in campo con le rispettive nazionali durante la sosta. Lazzari è stato convocato da Spalletti dopo l’infortunio di Calabria. Nel complesso, la Lazio affronta alcune assenze importanti, ma cerca di gestire le situazioni in vista degli impegni successivi in campionato.