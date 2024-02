Lazio, dalla Spagna: “Il Siviglia torna su Luis Alberto” | Il “Mago” pronto a partire

Secondo “fichajes.net” il Siviglia dell’ex direttore sportivo della Roma Monchi ha messo gli occhi sul fantasista biancoceleste in forza alla Lazio, che sta avendo dei malumori quest’anno soprattutto con Sarri.

Lazio, a giugno potrebbe esaudirsi il desiderio di tornare in spagna per Luis Alberto

Più volte Luis Alberto è stato vicino a lasciare la maglia della Lazio, ma quest’anno con i litigi con Sarri che spesso non lo ha risparmiato dalla panchina, a giugno potrebbe pensarci davvero, in cui c’è un forte interesse del Siviglia. E’ chiaro che quando ha giocato lo spagnolo ha sempre inciso, ed è stato sempre punto di riferimento della squadra, se dovesse partire per i biancocelesti non sarà semplice sostituirlo.