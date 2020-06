Il difensore del Verona come sostituto di Marusic?

Davide Faraoni, difensore classe ’91 in forza all’Hellas Verona piace alla Lazio. Tare avrebbe messo nel mirino l’esterno per rinforzare la catena destra dello scacchiere di Simone Inzaghi. Con Marusic sempre più in orbita PSG, il laterale tra l’altro cresciuto nel vivaio biancoceleste, risponderebbe all’identikit ideale per ricoprire il ruolo di vice-Lazzari.

Su Faraoni spunta anche l’interesse della Roma

Come riportato da Radiosei, sull’esterno scaligero ci sarebbe anche l’interesse della Roma, la quale ha in progetto una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Il D.S giallorosso, Petrachi, vorebbe cedere i rientranti dai prestiti Florenzi , Karsdorp e l’esubero Bruno Peres. A questo punto potrebbe profilarsi un derby di mercato nella capitale.