Lazio-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Sarri scioglie il dubbio in attacco, dovrebbe essere Castellanos ad aggiudicarsi una maglia da titolare a danno di Ciro Immobile. In mezzo al campo ancora Rovella, preferito a Cataldi, con Guendouzi e Luis Alberto. Panchina per Kamada e Vecino. In casa viola, dopo la prova convincente in Conference League, si rivede tra i titolari Beltran, supportato da Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. Cambio sulle fasce, spostato a destra Parisi, pronto a sostituire l’infortunato Kayode.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. All. Italiano.