Lazio – Fiorentina è il monday night della decima giornata di campionato.

Entrambe le squadre arrivano a quello che sembra essere a tutti gli effetti uno scontro diretto con le fatiche europee sulle gambe.

L’Olimpico, però, non regalerà spettacolo sugli spalti come in passato: molti supporters biancocelesti assisteranno al match da casa.

Nel dettaglio

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sono stati venduti solamente 5 mila biglietti che faranno il paio con i 30 mila abbonati. Colpa del caro prezzi, 85 e 60 euro in Tribuna Tevere, 40 euro per Curva e Distinti, e di un rendimento non eccellente fin qui della squadra di Sarri.