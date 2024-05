Lazio, Guendouzi potrebbe lasciare a fine stagione | Interesse dalla Premier League

Futuro incerto per Guendouzi alla Lazio, tra il tecnico biancoceleste Tudor e il francese non c’è mai stato un bel rapporto così che l’ex centrocampista del Marsiglia in estate potrebbe partire. Il Messaggero aveva riportato le parole dell’allenatore croato su Guendouzi nel post partita contro il Sassuolo rispondendo a una domanda se il centrocampista potesse rimanere anche il prossimo anno: “Questo lo tengo per me” fu la risposta. E’ chiaro che i due potrebbero separarsi.

Lazio, Guendouzi vale 25 milioni di euro

Sul calciatore c’è l’ipotesi Premier League anche se serviranno più di 25 milioni di euro per far si che la Lazio lo lasci partire. Il suo ex allenatore Sarri se lo prenderebbe volentieri nella sua prossima squadra, anche se per ora non c’è ancora niente di ufficiale, l’ultimo contatto con un club risulta essere con l’Aek Atene come rivela il Messaggero.