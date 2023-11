Lazio, Immobile come Totti | Ecco perchè

Dopo la doppietta rifilata al Celtic, Ciro Immobile ha aggiornato il suo score personale raggiungendo così Francesco Totti nella massima competizione, ma non solo infatti la sua doppietta fa passare questa Lazio agli ottavi di Champions League. L’ex capitano giallorosso nella sua lunga militanza nella Roma ha collezionato 57 presenze e 17 goal. Una differenza tra Immobile e Totti è che il primo è sempre quasi preso di mira, mentre il secondo sempre idolatrato per la sua carriera.

La Lazio festeggia Capitan Immobile

La squadra di Sarri ha infatti festeggiato la qualificazione con una giornata d’anticipo, però un piccolo ringraziamento lo devono anche all’Atletico del Madrid che a Rotterdam a battuto il Feyenoord. Resta fermo il fatto che la Lazio non sa ancora in che posizione concluderà il girone. Il tutto sarà deciso il 13 dicembre in terra spagnola, la squadra di Sarri dovrà strappare agli spagnoli il primo posto nel girone.