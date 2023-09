Lazio, Immobile e Zaccagni saltano l’allenamento | Le ultime

La seduta di allenamento a Formello non ha visto come protagonisti Immobile e Zaccagni, i terminali offensivi di maggior pregio dell’undici di Maurizio Sarri. Da quel che riferisce Tuttomercatoweb.com, per i due attaccanti della Lazio e della Nazionale italiana si tratterebbe di normale gestione e saranno disponibili per la sfida contro il Milan di domani alle 18.

Lazio, Sarri risparmia Immobile e Zaccagni

Possono tirare un sospiro di sollievo, quindi, i tifosi laziali che potranno contare su i due attaccanti per provare a vincere una partita che sarà di vitale importanza per ottenere una continuità di risultato fondamentale per la classifica, dopo la vittoria in casa contro il Torino all’Olimpico di qualche giorno fa.