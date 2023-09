Lazio, Immobile in crisi | Sarri si gioca la carta Castellanos?

Il tecnico pronto a mischiare le carte in attacco

Dopo il pareggio di Champions contro l’Atletico Madrid, ora la Lazio non vuole più fermarsi visto che la squadra di Sarri vuole ricominciare a vincere in campionato dopo la brutta sconfitta con la Juventus, tra errori di squadra e dell’arbitro Maresca.

Lazio, ora tocca a Castellanos

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” proprio in vista dell’impegno di domani contro il Monza, il tecnico toscano starebbe pensando di far rifiatare Ciro Immobile giocandosi la carta Castellanos, che ha raccolto pochi minuti in questo inizio di stagione ma che ha voglia di smentire i tifosi biancocelesti.