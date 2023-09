Lazio, grande serata per Immobile: altro record raggiunto

L’esordio con la fascia da capitano è stato solo il primo grande passo di una straordinaria serata, culminata con la rete del vantaggio contro la Macedonia del Nord. Immobile si conferma così punto di riferimento della nuova Italia che sta nascendo, lui che con diciassette gol ne è il miglior marcatore.

Lazio, le parole del capitano Immobile

“Occhi lucidi? E’ un momento in cui bisogna stare più uniti, ci gira un po’ così. Eravamo riusciti ad avere qualche occasione nonostante il campo brutto, ma in questo momento dobbiamo stare più uniti, eravamo scesi bene, peccato. Eravamo stati bravi a creare le occasioni. Nel momento in cui gira così tocca rifarci martedì, purtroppo è andata così tocca lavorare ancora”. Così ha spiegato ai microfoni Rai.