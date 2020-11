Lazio, Immobile non parte con la Nazionale: è ancora positivo al Covid?

In casa Lazio e in chiave Nazionale tiene ancora banco la positività al Covid19 di Ciro Immobile. L’attaccante non è partito con il resto del gruppo per la gara in programma domani sera contro la Polonia



L’ultimo ritiro della Nazionale sarà ricordato probabilmente come uno dei più particolari degli ultimi anni. Domani l’Italia giocherà una partita molto importante contro la Polonia a Reggio Emilia. Con molta probabilità non saranno della partita il ct Roberto Mancini e Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Entrambi stanno avendo a che fare con il Covid19.

Gli Azzurri sono partiti poco fa in treno da Firenze per raggiungere Reggio Emilia. Sul treno, però, non è salito Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, secondo quanto trapela, è ancora bloccato all’interno della sua abitazione romana e le ultime storie Instagram della moglie Jessica ne sono una prova. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti anche se il tampone a cui si è sottoposto nella giornata di ieri il calciatore napoletano avrebbe dato esito negativo. Per vederlo nuovamente in campo Immobile dovrà sottoporsi ad una nuova visita d’idoneità.