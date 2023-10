Ciro Immobile oggi tornerà ad allenarsi a Formello dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri. L’attaccante della Lazio, dopo il weekend di riposo nella capitale parigina, tornerà in gruppo in primis per capire l’andamento del problema fisico che lo ha tenuto fuori contro l’Atalanta e poi, come riporta il Corriere dello Sport, per confrontarsi con Sarri e Lotito su i diversi malumori espressi nelle dichiarazioni degli ultimi giorni.

A Gennaio sarà addio?

La dirigenza laziale dovrà cercare di capire il perché del duro sfogo del capitano biancoceleste. I motivi che hanno spinto il classe 1990 ha esporsi criticamente così tanto possono essere plurimi: dalla ricerca di una punta questa estate (prima Milik, poi Sanabria e infine Castellanos) ad un rapporto mai davvero idilliaco con Sarri fino al mancato aumento di contratto dopo aver rifiutato l’Arabia nel mercato estivo. Proprio quest’ultima potrebbe essere la terra di approdo del giocatore in caso di rottura totale tra le parti. Rottura che Lotito vuole scongiurare a partire dall’incontro di oggi.