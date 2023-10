La Lazio, alla ripresa del campionato, fermo per la pausa Nazionali, dovrà rimboccarsi le maniche e ripartire dalla bella vittoria contro l’Atalanta. Proprio in quel match si è notato l’affaticamento della squadra di Sarri nonostante siamo solo all’inizio. Un segnale preoccupante per il tecnico toscano che, specialmente a centrocampo, dovrà trovare una soluzione.

Calciomercato Lazio, Guarino nel mirino

Gabriele Guarino, centrocampista dell’Empoli, è un calciatore versatile, in grado di giocare sia in posizione difensiva che offensiva. Ha già dimostrato di essere in grado di fare la differenza in Serie A, e sarebbe un ottimo investimento per la Lazio.