In casa Lazio continua il momento di crisi. I ragazzi di Sarri sono caduti sotto i colpi dell’Inter nel posticipo domenicale della Serie A. Con questa sconfitta, i capitolini sono scivolati all’undicesimo posto a pari punti con il Monza e a meno due dal Torino. Stagione che al momento nonostante il passaggio del turno in Champions League, non può essere considerata positiva.

La Nord tuona, esposto uno striscione contro la squadra

Al termine del match, i tifosi biancocelesti hanno mostrato tutto il loro disappunto per l’andamento che la squadra sta avendo finora. Come riporta “TMW”, in curva Nord il cuore pulsante della tifoseria locale si è alzato uno striscione che recita: “Le aspettative non si creano in base al passato, ma su quello che un club rappresenta. Roma città e i laziali meritano una squadra degna della loro storia. Responsabili e coscienti di ciò o via dalla Lazio”. A questo si sono aggiunti anche i fischi assordanti che hanno scortato Immobile e compagni nello spogliatoio.