È arrivata l’ennesima sconfitta per la Lazio seppur contro la prima della classe. Ciò che fa discutere però, è il come è arrivata. Questa squadra sembra poco matura nell’affrontare i momenti della stagione e ancor di più della partita stessa. L’errore di Marusic è la perfetta fotografia dell’annata biancoceleste.

Sarri, tocca a te trovare la soluzione

Tra I problemi da risolvere non c’è solo l’undicesimo posto in classifica a -6 dal quarto posto ma anche alcuni casi legati ai giocatori più rappresentativi. Luis Alberto è il caso più eclatante. I comportamenti dello spagnolo non sono piaciuti né ai compagni di squadra né al proprio allenatore che ha deciso di farlo sedere in panchina contro l’Inter oltre ai problemi fisici avuti nell’ultimo periodo. La soluzione Sarri la deve trovare al più presto perché la Lazio non può permettersi di rimanere fuori dalle coppe. Per il momento solo 21 punti in 16 partite, troppo pochi per una squadra che giocherà gli ottavi di Champions League.