Lazio in silenzio stampa | Ecco perchè

Terminata la gara con la Juventus, la Lazio ha deciso di restare in silenzio stampa dopo gli episodi nella gara dell’Allianz Stadium. Questo è quanto confermato da Barbara Cirillo, giornalista di Dazn.

Lazio, niente dichiarazioni post gara

“La posizione del club è quella di non far parlare nessun tesserato, il motivo principale sono le valutazioni che sono state fatte dagli arbitri, non solo sul gol di McKennie. Altre situazioni che non sono piaciute a Sarri e alla Lazio, motivo per cui non ci sarà nessun commento dei tesserati e dunque silenzio stampa”.