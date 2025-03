Lazio in sofferenza nel finale, resta in nove ma vince contro il Viktoria Plzen.

Lazio in sofferenza nel finale, resta in nove ma pareggia contro il Viktoria Plzen.

La Lazio vince contro i cechi del Viktoria Plzen grazie ad un erugol nel finale di Isaksen, anche se nel finale Rovella e Gigot vengono espulsi. La squadra di Baroni passa in vantaggio con Romagnoli che sugli sviluppi di un angolo servito da Noslin batte da pochi passi Jedlicka, Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con Duronsimi di testa che non ha difficoltà ad insaccare tutto solo nei pressi di Provedel. Nel finale Lazio in trincea in difesa del prezioso pareggio in inferiorità numerica, ma nel finale ISaksen con una magia di sinistro batte Jedlicka.

Il tabellino

Viktoria Plzen-Lazio 1-2

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Markovic, Dweh, Jemelka; Memic (dal 39’st Kopic), Cerv (dal 35’st Panos), Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Durosinmi (dal 40’st Adu) A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Hejda, Doski, Sojka, Valenta, Havel, Vasulin. Allenatore: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares (dal 10’st Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia (dal 37’st Patric, Pedro (dal 17’st Vecino); Noslin (dal 17’st Tchaouna). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Milani, Gila, Nazzaro, Serra. Allenatore: Baroni.

Reti: 18’pt Romagnoli (L), 7’st Duronsimi (V)

Ammoniti: Kalvach (V), Vecino (L), Cadu (V), Cerv (V), Patric (L)

Espulsi: 32’st Rovella 50′ st Gigot 53′ st Isaksen

Recupero: 3’pt