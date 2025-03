Il centrocampista della Lazio, Rovella, si è fermato per infortunio. Il giocatore si è fermato poche ore dal match contro l’Udinese di lunedì. Nicolò Rovella si è fermato, fortunatamente, per un lieve infortunio. L’ex centrocampista di Juve e Monza ha accusato un affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento di ieri.

Lazio, nulla di grave per Rovella, in campo contro il Bologna

Sottoposto agli esami strumentali di routine dopo Lazio-Udinese, non hanno evidenziato nulla di gravissimo per Nicolò Rovella. Il calciatore della Lazio, infatti, tenuto precauzionalmente a riposo contro i friulani, non ha alcuna lesione e, quindi, può tornare a disposizione di Marco Baroni per la delicata sfida contro il Bologna.