La UEFA ha aggiornato il Ranking dei Coefficienti per Club e per Nazioni dopo l’andata degli ottavi di finale delle competizioni europee. La Lazio occupa il ventiduesimo posto. Una volata in classifica importante per la formazione di Baroni.

Lazio, volata in classifica: i biancocelesti sono 22esimi

La Lazio ne ha fatte una dopo l’altra di prestazioni grandiose in Europa. La cavalcata verso la finale prevista al San Mamés di Bilbao continua. Le belle prestazioni in Europa League e alla sorprendente vittoria in casa del Viktoria Plzen, all’andata degli ottavi, ha permesso ai biancocelesti di volare alla posizione numero ventidue.

Lo scorso mese di gennaio i capitolini erano arrivati alla venticinquesima posizione nel Ranking Uefa, grazie anche al grandioso 3-1 inflitto alla Real Sociedad. Tale coefficiente è stato stilato basandosi sui risultati dei club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni, quindi dal 2020/21 al 24/25. Ogni vittoria che si ottiene in Europa League porta 2 punti, mentre il pari ne aggiunge 1. Un bel salto in avanti quello ottenuto dopo il Viktoria Plzen. La Lazio potrebbe vincere anche all’Olimpico e nelle prossime fasi ottenere una postazione ancora migliore in classifica. Orgoglio italiano grazie agli aquilotti, anche perché dagli ottavi e con il passaggio del turno, ogni qualificazione porta un ulteriore punto.