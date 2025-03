Tutto pronto per il ritorno di Europa League per i biancocelesti. Lazio-Viktoria Plzen, ritorno degli ottavi di finale, vedono la formazione di Baroni vicino al passaggio, anche se non sarà una passeggiata. Dopo la vittoria dell’andata (2-1), i biancocelesti puntano al bis e alla qualificazione ai quarti, dove sfiderebbero Bodø/Glimt od Olympiacos. Ma la formazione capitolina dovrà fare fronte a diverse assenze per infortunio.

Lazio-Viktoria Plzen, rientra Dele-Bashiru

Uno degli assenti principali in questo periodo, Dele-Bashiru, vede ormai vicina la data del rientro in campo dopo la distorsione alla caviglia rimediata durante la sfida contro il Venezia. Ecco di seguito tutti gli aggiornamenti sul suo infortunio e sulla data di rientro. Si avvicina il rientro di Fisayo Dele Bashiru. Il centrocampista della Lazio è fuori da circa tre settimane, ma è tornato a lavorare a Formello. Baroni non si è sentito di forzare il suo rientro con l’Udinese, ma le sensazioni in vista del ritorno col Viktoria Plzen sono positive.

Resteranno ai box, per gli infortuni subiti, sia Castellanos, per lui lesione muscolare all’adduttore, e Hysaj, il terzino albanese il 3 febbraio a Cagliari è rimasto vittima di una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra.