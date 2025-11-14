La pausa per le Nazionali aiuta Maurizio Sarri e la sua Lazio a riprendere un po’ di fiato, a soprattutto a recuperare qualche giorno per gli infortunati. L’infermeria dei biancocelesti è sempre piena, si spera che presto possa svuotarsi, tra i lungodegenti c’è anche Nicolò Rovella che spinge per tornare presto disponibile.

Lazio, attesissimo il rientro Rovella

Maurizio Sarri, che finalmente ha tempo per lavorare sul recupero dei tanti giocatori infortunati che hanno riempito l’infermeria della Lazio negli ultimi mesi, spera anche in un rientro di Rovella. Il giocatore potrebbe rientrare in vista del Lecce. Il centrocampista, che sta cercando di superare definitivamente i problemi fisici legati alla pubalgia, è fermo da settembre. Il giocatore ha scelto di seguire una terapia conservativa invece di sottoporsi a un intervento chirurgico e, fortunatamente, ad oggi non avverte più dolore.

La condizione del giocatore è stata una di quelle più delicate e complicate allo stesso tempo. Così come ha dichiarato lo stesso Maurizio Sarri, necessita di più tempo per il recupero. Il tecnico spera di riaverlo presto in campo perché è consapevole che il centrocampista potrà essere una risorsa fondamentale per proseguire nella stagione. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di giocatori al top della forma, e il recupero di Rovella, insieme a quello degli altri infortunati, rappresenta una priorità.