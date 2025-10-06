Lazio, infortunio Zaccagni: l’attaccante rischia un lungo stop

Non c’è tregua per la Lazio di Maurizio Sarri, continuano ad esserci problemi fisici con i giocatori della biancoceleste. Attualmente è forte l’emergenza alla Lazio, con il capitano Mattia Zaccagni che si aggiunge alla lunga lista di giocatori alle prese con acciacchi e infortuni.

Lazio, infortunio Zaccagni: i tempi di recupero

L’esterno offensivo della squadra di Formello è in attesa degli esiti degli accertamenti clinici dopo lo stop improvviso accusato durante la rifinitura prima della sfida contro il Torino. Tanta la preoccupazione per il capitano degli Aquilotti. L’infortunio, seppur muscolare, è più serio del previsto.

Gli esami di oggi andranno a chiarire meglio l’entità dell’infortunio, ma le ipotesi danno per la maggiore uno stiramento. Lo staff medico spera che si tratti al massimo di una lesione di primo grado, se questo dovesse accadere, l’attaccante resterebbe fuori per le partite contro Atalanta e Juventus, non sarebbe un gran danno. Se invece l’infortunio si rivelasse più grave, l’esterno rischierebbe di saltare anche altre gare importanti, come quelle contro Pisa, Cagliari e Inter. L’assenza di Zaccagni andrebbe a pesare tantissimo per la squadra. Si attendono con ansia i risultati degli esami di oggi.