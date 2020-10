Milinkovic Savic risponde a Lautaro Martinez, Lazio-Inter finisce 1 a 1

Pari e polemiche tra Lazio e Inter. Gara equilibrata tra nerazzurri e biancocelesti, la sblocca l’Inter alla mezz’ora, Lautaro Martinez bravo in area a battere Strakosha per il vantaggio ospite. L’Inter spinge alla ricerca del raddoppio, Lautaro Martinez e Lukaku non sono lucidi e bravi come in altre occasioni. La Lazio reagisce e nella ripresa trova il pari nel momento migliore dell’Inter, Milinkovic Savic di testa batte Handanovic. Brozovic sfiora il gol, il palo dice no al croato. Squadre in 10 e nervi tesi nel finale. Prima è Immobile a rimediare il rosso per una manata a Vidal. Pochi minuti dopo stessa sorte per Sensi. Qualche polemica ma un pari che ci può stare.

IL TABELLINO

Lazio-Inter 1-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6,5, Radu 6 [15′ Bastos 6 (1′ st Parolo)]; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (35′ st Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (35′ st Akpa Akpro 6), Marusic 5,5 (35′ Fares 5,5); Correa 5, Immobile 5.

Allenatore: Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5 (34′ st D’Ambrosio 6), De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 6, Barella 6, Gagliardini 6 (22′ st Sensi 5), Perisic 5 (22′ st Young 6); Vidal 7 (28′ st Brozovic 6); Martinez 6,5 (34′ st Sanchez 6), Lukaku 6.

Allenatore: Conte

Arbitro: Guida

Marcatori: 30′ Martinez (I), 10′ st Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Fares (L), Lukaku (I), Vidal (I), Young (I), Lazzari (L), Patric (L), Barella (I)

Espulsi: Immobile (L), Sensi (I)