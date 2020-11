Lazio, l’annuncio di Inzaghi: “Ha il Covid”

In occasione della conferenza stampa di vigilia, Simone Inzaghi ha annunciato la positività al Covid di un suo giocatore

Negli ultimi giorni non si era allenato con la squadra e nelle conferenza stampa in vista della gara contro il Crotone, Inzaghi ha spiegato il motivo: “Entro due giorni speriamo e confidiamo di recuperare Luiz Felipe Ramos, che anche lui ha avuto il Covid da dopo la partita contro la Juventus ma è completamente asintomatico e sarebbe importante per noi il suo recupero. Attendiamo il tampone negativo”

Contro il Crotone il brasiliano sarà molto probabilmente rimpiazzato da Patric, con Acerbi e Radu pronti a perfezionare il pacchetto difensivo. Scalpita anche Hoedt, l’olandese è in ballottaggio con Radu ma quest’ultimo è in netto vantaggio. In forte dubbio, invece, la presenza tra i pali di Stakosha.