Lazio-Juventus, i convocati di Allegri | Kostic e Alex Sandro out

Allegri è costretto a lasciare a casa Kostic e Alex Sandro che si aggiungono agli altri indisponibili sperando di recuperarli per martedì

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus in vista della sfida di domani sera all’Olimpico contro la Lazio. Oltre a Vlahovic squalificato e Milik e Alcaraz infortunati, non saranno della partita nemmeno Kostic e Alex Sandro. Le uniche novità sono rappresentate dal ritorno di De Sciglio dal promettente giovane della Next Gen Nikola Sekulov.

Lazio-Juventus, i convocati di Allegri

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: Gatti, Bremer, Danilo, Rugani, Cambiaso, Djalò

CENTROCAMPISTI: Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Weah, Rabiot

ATTACCANTI: Chiesa, Kean, Yildiz, Sekulov, Iling Jr