Biancocelesti in vantaggio al 43′ dal dischetto con Immobile; rigore causato per fallo di Gyomber proprio sul capitano della Lazio. Secondo tempo diverso per i campani, che trovano il pareggio dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa con Kastanos, pronto a mettere in rete una respinta di Provedel. La Salernitana non si arrende e trova subito il vantaggio al 66′ con Antonio Candreva. Prima vittoria stagionale per la Salernitana, che sale a quota 8 e aggancia il Verona; sesta sconfitta per la Lazio, ferma a 17 in decima posizione.

Salernitana-Lazio, risultato e tabellino

2-1

Reti: 43′ Immobile – rigore (L), 55′ Kastanos, 66′ Candreva (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc (61′ Fazio), Gyomber (46′ Lovato), Pirola (87′ Bronn); Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen (61′ Legowski), Bradaric; Kastanos (73′ Maggiore), Candreva; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi. A disposizione: Fiorillo, Salvati; Bronn, Fazio, Lovato, Sambia; Coulibaly, Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Cabral, Simy.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Lazzari (62′ Hysaj); Kamada, Cataldi (81′ Vecino), Guendouzi; Zaccagni (62′ Pedro), Immobile (69′ Castellanos), F. Anderson (69′ Isaksen). All. Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Rovella, Vecino; Castellanos, Isaksen, Pedro.