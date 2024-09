Lazio, lavoro differenziato per Patric e Romagnoli | Il punto sugli infortunati

La coppia di centrali lavora a parte ma la loro convocazione per il Verona non dovrebbe essere a rischio

La Lazio sta preparando la sfida col Verona senza i nazionali e dovrà fare i conti con il via vai dall’infermeria. In tal senso arrivano buone notizie per Baroni che recupera a pieno regime Gila e Pellegrini mentre Castrovilli resta in dubbio per il Bentegodi ma filtra ottimismo.

Rovella assente all’ultimo allenamento

L’unico assente in campo è stato Nicolò Rovella per un attacco influenzale. Patric e Romagnoli, invece, hanno effettuato lavoro differenziato per poi unirsi al resto della squadra per la partitella di fine allenamento. Da segnalare anche il ritorno in gruppo di Pedro nella giornata di ieri.