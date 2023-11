Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni in zona mista dopo il match di Champions League vinto 1-0 dai biancocelesti contro il Feyenoord, analizzando il motivo dello scarso minutaggio di Daichi Kamada, calciatore giapponese arrivato a parametro zero in questa sessione estiva di mercato.

Lazio, le parole di Lotito

«Daichi? Non è che abbia bisogno di essere più cattivo, ci sarà spazio anche per lui. È un calciatore forte, gli vogliamo bene. Aveva iniziato nel modo giusto poi ha rallentato, ma avrà sicuramente modo di inserirsi al meglio. Mister Sarri crede in lui, e anche noi».