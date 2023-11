Il tema nuovo stadio è attuale anche in casa Lazio come in molti club del nostro campionato. Su questa vicenda si è espresso il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito.

Lazio, le parole di Lotito

Di seguito le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito al Corriere Della Sera sulle possibilità della costruzione del nuovo stadio per la formazioni allenata attualmente da mister Sarri.

“Fa comodo a tante persone parlare del Flaminio, soprattutto ad alcuni rappresentanti delle istituzioni, perché avete visto tutti in che condizioni versa l’impianto. Risolvere il problema sarebbe cosa buona e giusta”, spiega il patron biancoceleste. “Oggi viene a vederci tanta gente. Avere 26mila spettatori, che è la capienza attuale del Flaminio, mi sembra riduttivo. A noi ne servono 50mila. Poi c’è il problema dei parcheggi, altra questione sulla quale ci sono ancora lavori in corso. Ho delegato un rappresentante istituzionale affinché si occupasse del tutto e ha cominciato una serie di consultazioni. Stiamo valutando per capire quello che effettivamente si può fare. Prendere il Flaminio è semplice. Il problema è poi capire cosa farci e come trasformarlo secondo le norme e renderlo funzionale“.