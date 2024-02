Lazio, Lucas Biglia si ritira dal calcio giocato | Diventerà allenatore

Lucas Biglia dopo le esperienze in Italia con Lazio e Milan appende gli scarpini al chiodo

L’ex centrocampista della Lazio Lucas Biglia dopo la sua ultima esperienza in Turchia all’Istanbul Basaksehir ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 38 anni. Lo ha annunciato al quotidiano argentino “Olè”, le parole dell’argentino.

Lazio, Biglia: “La mia carriera da calciatore è da considerarsi finita”

“Ho preso la decisione definitiva. La mia carriera da calciatore è da considerarsi finita, ma è un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate già da parte di Argentinos e Independiente, cosa che apprezzo molto. Non rientrava però nei piani familiari“.

Con la Lazio dal 2013 al 2017 ha ottenuto 109 presenze e 13 gol.