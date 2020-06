Inzaghi molto probabilmente dovrà fare a meno del difensore classe ’97

Manca sempre meno alla ripresa del campionato, in casa Lazio la testa è proiettata al 24 giugno quando al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Lazio. La squadra di Inzaghi proverà a inseguire il sogno Scudetto e ha tutti i motivi per crederci fino in fondo. All’appuntamento contro Ilicic e compagni però molto probabilmente dovrà rinunciare Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è alle prese con un affaticamento al polpaccio, se non dovesse recuperare ballottaggio aperto tra Patric e Bastos.

Da valutare anche Marusic

Adam Marusic, prima di un piccolo fastidio fisico accusato pochi giorni fa, era il designato numero uno per presidiare la corsia di sinistra vista la lungodegenza di Lulic. Le condizioni del montenegrino però sono da valuatare, indi per cui, Jony è in pre-allarme: qualora l’esterno ex Oostenda non dovesse farcela lo spagnolo si prenderà la corsia mancina.