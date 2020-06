Atalanta-Lazio: Inzaghi senza Lulic, Leiva, Marusic e Luiz Felipe

Tegola per Simone Inzaghi, oltre a Lulic e Luiz Felipe alla lista degli indisponibili si aggiungono anche Leiva e Marusic. L’esterno montenegrino non ha superato il provino di questa mattina e non prenderà parte alla trasferta di Bergamo. Il centrocampista brasiliano, invece, non verrà rischiato: pronti Jony e Cataldi a sostituire i due assenti. Il resto della formazione anti-Atalanta sarà completata da Patric al posto di Luiz Felipe mentre in attacco per il posto accanto a Immobile ballottaggio aperto tra Correa e Caicedo con l’argentino favorito.

ATALANTA-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

Serie A 2019/20 – 27ª giornata

Gewiss Stadium – mercoledì 24 giugno, ore 21.45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Bellanova, Toloi, Cybzorra, Malinovskyi, Tameze, Colley, Castagne, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini ( Squalificato)

INDISPONIBILI:

SQUALIFICATI: Pasalic

DIFFIDATI: Malinovskyi, Palomino,

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony, Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Armini, Bastos, D. Anderson, Lukaku, A. Anderson, Falbo, Parolo, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Adekanye, Marusic, Leiva

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Lazzari

