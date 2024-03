In campo alle 20.45.

Pochi dubbi per Sarri in vista della gara di questa sera contro il Milan. Il tecnico biancoceleste affida il centrocampo a Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto. In avanti si rivede Zaccagni sulla corsia di destra; al centro Immobile, preferito a Castellanos. Dovrebbe partire titolare Florenzi, a destra, preferito a Calabria. Dubbio Theo Hernandez, reduce da una botta al piede. A centrocampo Adli con Bennacer.

Lazio-Milan, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.