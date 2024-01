Lazio, non solo Candreva nel mirino

La priorità della Lazio in questi ultimi giorni di mercato è l’acquisto di un’ala. La squadra di Sarri sta monitorando diversi giocatori, in attesa dell’occasione giusta. Gli ultimi ad aggiungersi alla lista sono Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi. L’ex Juventus vuole conquistare un posto all’europeo, e per farlo sa che la cosa migliore è lasciare Toronto. Per questo è disposto ad abbassarsi lo stipendio, e non è da escludere un contratto di soli sei mesi. Per il giocatore dell’Empoli invece i biancocelesti hanno già fatto la prima offerta di 8 milioni di euro, ritenuta insufficiente dall’Atalanta, proprietaria del cartellino. C’è da aspettarsi che Lotito ci riprovi per il classe 2000.

Rafa Silva, Candreva e gli altri

Resta calda anche la pista che porta a Rafa Silva, fantasista del Benfica. Il 31enne ha il contratto in scadenza, ma le aquile di Lisbona non vogliono privarsene nel mezzo della stagione. La Lazio deve produrre un’offerta allettante se vuole arrivare al portoghese. Non è tramontata l’idea di un ritorno di Candreva. La Salernitana al momento però non sembra aver intenzione di cederlo, vista la sua importanza per la lotta salvezza. Restano sullo sfondo Ikoné e Bryan Gil del Tottenham, oltre a Enwar El Ghazi, attualmente svincolato dopo aver rescisso con il Mainz.