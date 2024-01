Lazio, ritorno di fiamma per Candreva | Ecco cosa c’è di vero

Dopo la sconfitta di Supercoppa, la Lazio ha voglia di voltare pagina visto che c’è da pensare al quarto posto e necessariamente agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Ed ecco che i biancocelesti potrebbero quindi necessariamente tornare sul mercato per regalare qualche calciatore a Maurizio Sarri.

Lazio, Candreva arriva già a gennaio

Tanti i nomi che si fanno in queste ultime ore da Gil e Strefezza del Lecce a Candreva, che a Roma ha già giocato e a cui non dispiacerebbe tornare all’Olimpico. Vista la posizione di classifica, la Salernitana di Inzaghi però non avrebbe intenzione di cedere il calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e che però potrebbe provare a svincolarsi. Questo il punto fatto da “Il Corriere dello Sport”.