Lazio, Noslin in arrivo: i dettagli dell’operazione

La Lazio è calda sul mercato almeno quanto è calda la Capitale in questi giorni di fine giugno. Come riportato da gianlucadimarzio.com, i biancocelesti sono ai dettagli per l’arrivo di Noslin. L’attaccante dell’Hellas Verona è vicinissimo a seguire il suo ex allenatore Baroni a Roma. Ma non si chiude qua l’asse Verona-Roma.

Lazio, Noslin costerà 15 milioni di euro: ora si tratta anche Cabal

Noslin alla Lazio: operazione a titolo definitivo da circa 15 milioni di euro senza l’inserimento di contropartite. Ma non solo: ai biancocelesti infatti, oltre al classe ’99, interessa anche Juan David Cabal, terzino classe 2001 sempre dell’Hellas Verona. Le due trattative sono però slegate e la Lazio si potrebbe concentrare sul difensore più avanti. Marco Baroni quindi chiama a raccolta con sé i suoi due baluardi dell’incredibile salvezza ottenuta nella stagione appena conclusa.