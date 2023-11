Lazio, novità su Casale

In questi giorni la Lazio è a lavoro in vista della ripartenza del campionato. Maurizio Sarri sta lavorando con i giocatori che non sono impegnati con le rispettive squadre nazionali. Secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico vuole riavere a disposizione il miglior Nicolò Casale.

Casale | Le condizioni attuali del difensore

Casale sta cercando di recuperare la forma migliore ed è atteso da Sarri. Tuttavia, Patric sta facendo molto bene in questo campionato insieme a Romagnoli. La Lazio però, dopo la pausa delle nazionali, dovrà far fronte a un vero e proprio tour de force, il quale durerà fino a Natale. Perciò è necessario poter contare su tutti gli elementi della rosa. Il difensore ex Verona sarà a disposizione del proprio allenatore all’Arechi, ma per una ripresa completa ci vorrà ancora tempo.