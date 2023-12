Lazio, numeri da retrocessione in trasferta | Dati e statistiche

La Lazio anche quest’anno ha contato sul fattore casa, il quale, si sa, è un valido alleato per le squadre calcistiche. Per la squadra di Maurizio Sarri però questo fattore sembra essere diventato una salvezza, specie in questa stagione. I biancocelesti hanno totalizzato finora ventuno punti in questo campionato di Serie A, di cui ben quattordici nelle partite casalinghe.

Lazio | Il rendimento fuori casa

Gli uomini di Sarri, analizzando la situazione durante le trasferte, presentano una certa difficoltà. I biancocelesti, infatti, in solo tre occasioni su otto sono tornati a casa con qualche punto. Il pareggio di ieri allo Stadio Marcantonio Bentegodi è il primo nella stagione in cui la Lazio ha vinto solo due volte: il due settembre a Napoli e poi contro il Sassuolo. La media del club capitolino lascia definitivamente a desiderare, con 7 punti totali equivalenti a 0,8 punti a partita. La squadra e il proprio allenatore dovranno senz’altro ribaltare questa situazione, e il tempo a disposizione non è molto.