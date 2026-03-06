In capitale non si placa la protesta dei tifosi della Lazio contro la società. Nelle ultime ore nuovo comunicato dalla tifoseria per avvisare sulle nuove decisioni per le gare contro Sassuolo e Milan.

Lazio, continua la protesta dei tifosi

Continua la protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. Così come è accaduto in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, anche per le prossime partite il tifo organizzato biancoceleste non entrerà allo stadio Olimpico.

Dal comunicato si legge che il tifo organizzato non andrà a occupare i suoi abituali posti all’Olimpico nemmeno per la sfida contro il Sassuolo, che si giocherà lunedì 9 marzo, e nemmeno per quella contro il Milan in scena il 15 di questo mese. Non accenna, dunque, a placarsi la protesta contro la proprietà di Lotito, partita già da tempo, era lo scorso 30 gennaio, quando la formazione di Sarri aveva sfidato nella partita casalinga il Genoa. Non solo assenza allo stadio, sembra, inoltre, per queste due sfide in programma, non ci sarà nessun ritrovo a Ponte Milvio prima della sfida, come accaduto invece ieri sera per la sfida contro l’Atalanta. Totale assenza da parte della tifoseria.